РИАМО - 5 мар. В подмосковном Домодедове в рамках расследования уголовного дела о невыплате заработной платы полностью возмещен ущерб потерпевшим – работникам Жуковской строительной компании, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В производстве следователя следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области находилось уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Жуковская строительная компания» (часть 1 статьи 145.1 УК РФ).

«Следствием установлено, что за период с марта по октябрь 2017 года генеральный директор общества в нарушение требований Конституции Российской Федерации и норм трудового законодательства не выплачивал заработную плату трем работникам предприятия. В результате перед сотрудниками образовалась задолженность в размере более 700 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

В итоге причиненный работникам компании ущерб был возмещен в полном объеме.

В связи с примирением и возмещением причиненного ущерба потерпевшим уголовное дело было прекращено.