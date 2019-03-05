РИАМО - 5 мар. Во вторник президиум правительства столицы принял распоряжение об установке мемориальной доски Народному артисту СССР Иосифу Кобзону, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«Мемориальная доска выдающему певцу, педагогу, политическому и общественному деятелю И.Д. Кобзону (1937-2018) будет установлена на здании Российской академии музыки имени Гнесиных (улица Поварская, дом 30/36). В этом учреждении И.Д. Кобзон сначала обучался на вокальном факультете, затем преподавал и в 1984 году стал инициатором создания кафедры эстрадного искусства, которую возглавлял долгие годы», — говорится в сообщении.

Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года на 81-м году жизни. Около 60 лет он посвятил сцене и за годы творчества обрел всенародную любовь и мировую известность. В его репертуаре более 3 тысяч песен.