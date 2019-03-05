РИАМО – 5 мар. В Подмосковье с начала 2019 года уже почти 300 детей-сирот обрели семью, в регионе работает 75 школ подготовки приемных семей, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования Ольги Забраловой.

«С начала 2019 года органы опеки и попечительства министерства образования Московской области устроили в приемные семьи 292 ребенка-сироты», – сказала Забралова.

Она уточнила, что всего в Подмосковье насчитывается чуть более 4 тысяч приемных семей, 51 из которых создана в этом году.

«В регионе работает 75 школ подготовки приемных семей. С января по март ее посетили уже 192 человек. В рамках школы потенциальные усыновители могут пообщаться с юристами, психологами, медиками. С начала года свыше 50 человек после прохождения школы взяли ребенка себе в семью. Это хороший показатель, школы действительно показывают свою эффективность», – дополнила Забралова.

В Подмосковье проживает более 25 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 15,7 тысяч находятся на воспитании в замещающих семьях. При этом свыше 8 тысяч детей проживают в семьях усыновителей.