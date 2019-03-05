РИАМО - 5 мар. В столице время работы сиделок для участников Великой Отечественной войны продлят с 8 до 10 часов в день, на работу дополнительно примут 80 сиделок, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.
Во вторник президиум правительства города принял постановление «О мерах, направленных на реализацию государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы».
Сейчас служба сиделок при Московском доме ветеранов обслуживает 700 одиноких инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Сиделки приходят на 8 часов в день (53 часа в неделю).
«Выделение дополнительных средств позволит увеличить количество обслуживаемых участников войны на 50 человек – до 750, а также продлить время работы сиделок с 8 до 10 часов в день. На работу будет дополнительно принято 80 сиделок», — добавляется в сообщении.
Помимо организации службы сиделок, Московский дом ветеранов оказывает услугу «Санаторий на дому» для 6 тысяч лежащих ветеранов в год. При Доме ветеранов также работает патронажная служба, под опекой которой находятся 650 одиноких ветеранов.
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