РИАМО - 5 мар. В столице время работы сиделок для участников Великой Отечественной войны продлят с 8 до 10 часов в день, на работу дополнительно примут 80 сиделок, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник президиум правительства города принял постановление «О мерах, направленных на реализацию государственной программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы».

«Постановление предусматривает выделение в 2019 году дополнительной субсидии в размере 195 миллионов рублей государственно-общественному объединению «Московский дом ветеранов (пенсионеров) войн и Вооруженных сил». Средства предназначены на расширение и повышение качества работы службы сиделок по уходу за маломобильными одинокими инвалидами и участниками Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Сейчас служба сиделок при Московском доме ветеранов обслуживает 700 одиноких инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Сиделки приходят на 8 часов в день (53 часа в неделю).

«Выделение дополнительных средств позволит увеличить количество обслуживаемых участников войны на 50 человек – до 750, а также продлить время работы сиделок с 8 до 10 часов в день. На работу будет дополнительно принято 80 сиделок», — добавляется в сообщении.

Помимо организации службы сиделок, Московский дом ветеранов оказывает услугу «Санаторий на дому» для 6 тысяч лежащих ветеранов в год. При Доме ветеранов также работает патронажная служба, под опекой которой находятся 650 одиноких ветеранов.