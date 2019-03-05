РИАМО – 5 мар. Управляющая компания ООО «УК «РЭУ №1-Садовый» по предписанию Госжилинспекции Московской области привела в порядок газовое оборудование в многоквартирном доме №21 по улице Советская в подмосковном Реутове, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ходе внеплановой проверки по обращению жительницы инспекторы зафиксировали отслоение и шелушение окрасочного слоя на трубах внутридомового газопровода.

«На основании собранных материалов в адрес УК ООО «УК «РЭУ №1-Садовый» вынесено предписание о приведении внутридомового газового оборудования в состояние, соответствующее нормативам», – говорится в сообщении.

Помимо предписания, в отношении ООО «УК «РЭУ №1-Садовый» завели административное дело по статье «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». УК оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Управляющая организация досрочно отчиталась об исполнении предписания Госжилинспекции Московской области. Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) в данном многоквартирном доме отремонтировали и его состояние соответствует установленным нормам.

«Управляющие компании должны следить за состоянием ВДГО, своевременно осуществлять его ремонт и обслуживание. Газ – это не шутки», – сказал главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков.