РИАМО – 5 мар. Администрации городских округов Восход, Истра и Кашира отчитались об устранении нарушений жилищного законодательства, выявленных Госжилинспекцией Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Нарушения были выявлены в ходе контрольных мероприятий без взаимодействия с органами местного самоуправления. Они были допущены при ведении учета нуждающихся в муниципальном жилье граждан.

«Областное законодательство обязывает органы местного самоуправления обеспечивать гласность ведения учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. Для этого они должны размещать на своих официальных сайтах различную информацию с определенной периодичностью», – сказал глава областной Госжилинспекции Вадим Соков.

Согласно областному закону, органы местного самоуправления обязаны ежеквартально размещать на официальном сайте информацию о количестве жилых помещений, которые освободились от прав третьих лиц, поступили в муниципальный жилищный фонд, а также предоставлены гражданам, состоящим на учете. Этого не сделали администрации Истры и Каширы.

«Власти Восхода нарушили другую норму, согласно которой на сайтах ОМСУ должны быть размещены единый список принятых на учет граждан, а также отдельные списки внеочередников и первоочередников», – отмечается в материале.

В адрес муниципалитетов были направлены предостережения о необходимости устранения нарушений. Все три органа местного самоуправления досрочно отчитались о размещении необходимой информации.

«Предостережения выдаются в тех случаях, когда нарушения не носят опасного характера, не угрожают жизни и здоровью граждан и не ведут к возникновению чрезвычайных ситуаций. Выдача этого вида документа не подразумевает привлечение к административной ответственности», – пояснил Соков.

Контрольные мероприятия без непосредственного взаимодействия с органами местного самоуправления Госжилинспекция проводит с 2018 года при проверках ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.