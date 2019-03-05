РИАМО – 5 мар. В столичном аэропорту «Внуково» скончалась 68-летняя женщина, передает Федеральное агентство новостей.
«Инцидент произошел во вторник утром в зале прилета. 68-летняя пенсионерка почувствовала себя плохо, после чего потеряла сознание и умерла», – отмечается в сообщении.
Прибывшие врачи попытались реанимировать женщину, но в итоге констатировали смерть.
По неподтвержденным данным, у женщины была острая сердечно-сосудистая недостаточность, что и стало причиной ее гибели.
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