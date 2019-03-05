РИАМО – 5 мар. В столичном аэропорту «Внуково» скончалась 68-летняя женщина, передает Федеральное агентство новостей.

«Инцидент произошел во вторник утром в зале прилета. 68-летняя пенсионерка почувствовала себя плохо, после чего потеряла сознание и умерла», – отмечается в сообщении.

Прибывшие врачи попытались реанимировать женщину, но в итоге констатировали смерть.

По неподтвержденным данным, у женщины была острая сердечно-сосудистая недостаточность, что и стало причиной ее гибели.