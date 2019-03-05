РИАМО – 5 мар. ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» по предписанию Госжилинспекции Подмосковья устранило нарушения в содержании многоквартирного жилого дома №60 по улице Коммунистическая в городе Куровское городского округа Орехово-Зуево, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Многодетная мать, проживающая в вышеуказанном доме, обратилась в ведомство с вопросом, касающимся отсутствия отопления в одной из комнат ее квартиры. Один из ее детей инвалид. По словам женщины, УК ничем помогать не хочет и на ее заявления не реагирует. Больному ребенку опасно находиться в холодной комнате. При внеплановой выездной проверке данные, указанные в заявлении, подтвердились. Инспекторы установили, что в маленькой комнате квартиры заявительницы отсутствует отопление по стояку.

«Так как стояк относится к общему имуществу многоквартирного дома, своевременно не устранив данную проблему по просьбе жительницы, управляющая организация нарушила сразу несколько пунктов постановления правительства РФ «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их оказания и выполнения», – пояснил руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он добавил, что ООО «Орехово-Зуевская районная объединенная компания» получила предписание об устранении данных нарушений в кратчайшие сроки. В отношении УК возбудили административное дело по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». На данный момент все материалы административного дела переданы в мировой суд для дальнейшего рассмотрения.

«По итогам контрольной проверки исполнения предписания инспекторы зафиксировали, что отопление в вышеуказанной квартире было восстановлено в полном объеме. Теперь, благодаря Госжилинспекции, здоровью заявительницы и ее детей ничего не угрожает. Проблема ликвидирована», – сообщил Соков.