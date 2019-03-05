РИАМО - 5 мар. Подмосковные власти готовы разработать меры по поддержке экспорта вместе с региональными предприятиями, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Во вторник глава региона провел традиционную встречу с инвесторами «Подмосковная Масленица». В ходе мероприятия представитель ступинской компании «Марс» пожаловался на нехватку региональной поддержки в сфере вынесения экспертных инициатив инвесторов на федеральный уровень.

«Что касается экспорта, у нас действительно нет такой культуры поддержки экспорта, она только формируется. В 2019 году первое мероприятие на уровне федерального Минпрома проходит, даже в оценке показателей деятельности губернаторов экспорт впервые занял строчку. Вы нам помогайте, где упростить процедуру оформления, может быть, какая-то дополнительная финансовая поддержка на уровне федерального и регионального уровня», - сказал Воробьев.

Он отметил, что впервые в региональном бюджете заложили средства для поддержки экспорта.

«Но мы только нащупываем, что конкретно мы должны сделать, чтобы компании, которые работают в Подмосковье, наращивали экспорт. Я очень надеюсь, что критическая масса таких предложений будет расти, что экспортное производство будет еще более заметно. Эта задача для нас стратегически важна», - заключил Воробьев.