РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. Масленичные ярмарки пройдут 9 и 10 марта в парках городского округа Люберцы, в них примут участие около 30 предпринимателей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Во время народных гуляний, 9 и 10 марта, в парках будет организована работа тематических ярмарок. Гости из Москвы, Углича, Сергиева Посада, Тамбова, Тверской области представят на них свои изделия – всего порядка 30 предпринимателей», – сказал Ружицкий.

Посетителям ярмарки предложат блины, горячий глинтвейн, медовуху, чай из самовара, рыбные, мясные и кондитерские изделия, товары из стекла и дерева.

Масленичные гулянья пройдут во всех поселках городского округа. В рамках ярмарочных мероприятий организуют катание на лошадях, пони, а также катание с горок на ватрушках. Будут работать мастер-классы и аттракционы для детей и взрослых.

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