РИАМО – 5 мар. Известный шеф-повар, телеведущий, автор кулинарных мастер-классов и признанный «Король гриля» Григорий Мосин 9 марта проведет для жителей и гостей Солнечногорска мастер-класс по приготовлению идеальных пельменей, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Кулинарный урок от гуру пройдет перед установкой рекорда России по единовременной лепке пельменей на набережной озера Сенеж, участие в которой примут свыше 1 тысячи человек.

«Мы подготовили насыщенную программу – каждый из гостей «Солнечной Масленицы» 9 марта у нас в округе сможет найти занятие по душе. Приезжайте к нам в Солнечногорск, весна в Подмосковье начинается на Сенеже!» – сказал глава муниципалитета Владимир Слепцов.

Основными площадками для народных гуляний в округе станут Советская площадь и набережная озера Сенеж.

«На главной площади для жителей и гостей муниципалитета с 12:00 будет работать большая тематическая ярмарка блинов и пирогов, все желающие смогут принять участие в различных мастер-классах. Старт масштабному празднику дадут выступления эстрадной певицы Анны Семенович и дуэта «Баян-микс»», – уточняется в материале.

Праздничная программа продолжится на набережной озера Сенеж. Гости мероприятия смогут бесплатно прокатиться на собачьих упряжках, понаблюдать за взятием казаками снежной крепости, приобрести дизайнерские валенки на арт-фестивале, а также сделать куклу-оберег на выставке «1000 кукол».

Завершится праздничная программа в 18:00 грандиозным фаер-шоу и сожжением чучела зимы.