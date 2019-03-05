РИАМО – 5 мар. Во вторник в Подмосковье стартует первый игровой день соревнований по мини-футболу среди команд профессиональных общеобразовательных организаций и команд образовательных организаций высшего образования Подмосковья «Мини-футбол в ВУЗы», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Участниками соревнований являются команды юношей и девушек, составленные из студентов вузов, курсантов и аспирантов 1993-2001 годов рождения.

«Сегодняшние игры пройдут в рамках второго, регионального, этапа первенства. Первый этап являлся внутривузовским, а победители второго этапа получат право принять участие в третьем, финальном этапе, проведение которого запланировано на май 2019 года», – говорится в сообщении.

Соревнования продлятся 4 дня в ФОК «Салют» по адресу: город Долгопрудный, проспект Ракетостроителей, дом №4. Остальные игры состоятся 12, 26 и 28 марта в спорткомплексе «Котельники» (городской округ Котельники, микрорайон Белая дача, дом №8А).