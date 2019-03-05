РИАМО - 5 мар. В Москве на время празднования Международного женского дня ограничат продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре, сообщил РИАМО представитель пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.

«В местах массовых мероприятий будет ограничена продажа алкоголя в рамках профилактики правонарушений, чтобы избежать лишней агрессии. Алкоголь наносит вред не только окружающим. Человек сам себе в первую очередь может нанести вред», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что данная мера является традиционной в дни праздничных массовых мероприятий. Ограничение касается продажи не только алкоголя, но и напитков в стеклянной таре в кафе, ресторанах и магазинах, расположенных рядом с местами празднования.