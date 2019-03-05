РИАМО - 5 мар. Детский сад общей площадью около 5 тысяч квадратных метров построят в шестом квартале района Некрасовка, трехэтажное здание будет рассчитано на 350 мест – это 14 групп всех возрастов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Фасады планируется облицевать керамогранитной плиткой разных цветов – это придаст детскому саду узнаваемый и индивидуальный вид. При этом все материалы и планировочные решения удовлетворяют санитарным и строительным нормам», - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Внутри детского сада, помимо групповых ячеек, будут находиться кружковая, медицинский и процедурный кабинеты, кабинеты логопеда и психолога. Также найдется место для физкультурного и музыкального залов.

На территории будут располагаться 14 игровых и две физкультурные площадки, а также беговая дорожка. Остальную территорию озеленят и благоустроят – здесь разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.

Проектировщик: АО МНИИТЭП. Заказчик: ООО «Московский научно-исследовательский институт типологии, экспериментального проектирования».