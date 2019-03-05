РИАМО - 5 мар. В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи 8 марта пройдет фестиваль футбола Московской области «Лига мам», ожидается, что в турнире примут участие около 100 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«Фестиваль проходит уже второй год подряд и соберет любительские команды, проживающие на территории Московской области. Это событие проходит в рамках программы «Наследие волонтерской программы чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России» и направлено на популяризацию женского футбола в России», — говорится в сообщении.

Ожидается, что участие в турнире примут около 100 человек. В состав каждой из команд входят мама, папа и ребенок. Соревнования проводятся среди команд в трех возрастных категориях: 3-6 лет, 7-11 лет, 12-17 лет.

В программе фестиваля турнир по футболу, футбольные эстафеты и несколько игр: «Точный гол», «Дальний гол» и «Футбол».

«Подмосковная «Лига мам» - это уникальный проект. Лига достаточно молодая, но набирает обороты популярности. Год назад первые матчи «Лиги мам» были приурочены к чемпионату мира по футболу. В этом году семейные команды решили встретить Международный женский день на футбольной площадке. Это очень хорошая идея, инициаторы которой сами представители команд», — отметил министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он добавил, что благодаря таким проектам в Московской области развивается массовый, семейный спорт.