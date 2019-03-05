РИАМО - 5 мар. Бизнес считает взаимодействие с контрольно-надзорными органами наибольшим барьером для развития предпринимательства в Подмосковье, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев провел традиционную встречу с инвесторами «Подмосковная Масленица». В ходе встречи инвесторы в рамках интерактивного голосования могли выбрать самый серьезный барьер, который мешает развиваться бизнесу на территории.

«Видим (по итогам голосования - ред.), что основной момент, неожиданно, а может, и ожидаемо - это взаимодействие с контрольно-надзорными органами. Часто от бизнеса мы получаем просьбы, замечания по прохождению процедур, по взаимодействию с таможней, по взаимодействию с налоговой инспекцией. Для нас это сейчас большая задача по упрощению этих процедур», - сказал Хромов.

Он отметил, что власти региона ставят своей целью стать партнером для бизнеса и оперативно помогать в решении возникающих задач.