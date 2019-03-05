РИАМО - 5 мар. Врач московской детской клинической больницы №9 имени Г.Н. Сперанского извлек из носа двухлетней пациентки искусственный зуб ее бабушки, сообщается на сайте департамента здравоохранения Москвы.

«Врачи скорой помощи доставили в детскую городскую клиническую больницу №9 имени Г.Н. Сперанского департамента здравоохранения Москвы двухлетнюю девочку с жалобами на затрудненное дыхание в правой половине носа. Во время передней риноскопии специалист обнаружил в носу ребенка инородный предмет бело-желтого цвета», - говорится в сообщении.

Носовым крючком лор-врач произвел его удаление. К удивлению мамы и бабушки пациентки, это оказался искусственный зуб бабушки, который откололся от съемного протеза, а любопытная девочка подобрала его с пола и засунула в правую ноздрю.

«После удаления зуб источал неприятный запах. Это говорит о том, что он находился в полости носа не менее семи дней. Инородный предмет располагался практически у входа в носоглотку. В этом случае есть опасность его перемещения в верхние дыхательные пути, что может привести к асфиксии», - отметила врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории детской больницы имени Сперанского Ольга Ряднова.

После успешного удаления зуба из носовой полости девочку выписали из больницы.