РИАМО - 5 мар. Традиционные московские субботники состоятся в этом году 13 и 20 апреля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Приняли решение провести 13 и 20 апреля традиционные городские субботники. Весь апрель будем чистить Москву после зимы: мыть фасады, освежать разметку, убирать мусор. За зиму городу достается, но к маю снова будет как новенький», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в этом году отмечается столетие первого субботника.

«На него пришли всего 15 человек, а сейчас на уборку столицы выходят больше 3 миллионов горожан», – отметил Собянин.

Москвичи каждый год убирают мусор, траву и сухие листья, красят заборы и скамейки, моют фасады парковых зданий и высаживают цветы. Грабли, лопату и саженцы бесплатно выдают всем желающим на месте. Субботники проходят в таких знаковых местах как парк «Зарядье», парк Горького, парк искусств «Музеон», парк «Сокольники» и других.