РИАМО - 5 мар. Жилой дом в составе транспортно-пересадочного узла «Улица Дмитриевского» ввели в эксплуатацию в столице, в доме находятся 308 квартир, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Объект возведен по адресу: улица Наташи Качуевской, дом 5 (ВАО, Косино-Ухтомский) за счет инвестора. Это первый жилой дом в Москве, построенный в границах ТПУ», – отмечается в сообщении.

В монолитном доме высотой 16-19-этажей расположены 308 квартир. Первые этажи нежилые. Здесь откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортивные клубы и секции. Осенью на прилегающей территории высадят деревья – каштан, липу, яблоню – и кустарники – акацию, можжевельник и сирень. Весной здесь создадут цветник.

На территории также оборудовали детскую площадку, отделенную шумозащитным экраном. Обустроили проезды.

Парковочные места создадут в составе ТПУ «Улица Дмитриевского».

ТПУ «Улица Дмитриевского» создается на базе одноименной станции Некрасовской (Кожуховской) линии метро. На площади в 43 гектара запланировано строительство 40 тысяч квадратных метров жилья и терминала ТПУ площадью 11 тысяч квадратных метров.