РИАМО - 5 мар. Застолье в Химках закончилось поножовщиной, мужчину госпитализировали в больницу, подозреваемого задержали, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Поздно вечером 3 марта на Юбилейном проспекте в Химках из квартиры бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в больницу доставлен и госпитализирован гражданин Средней Азии 1988 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции уроженец Свердловской области 1978 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.

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