РИАМО - 5 мар. В Москве перед судом предстанет Бахтиер Матякубов, который обвиняется в совершении пяти убийств женщин, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

С января по апрель 2015 года Матякубов совершил на территории Москвы и Московской области серию убийств, сопряженных с разбойными нападениями. Злоумышленник выслеживал женщин в безлюдных местах и парках. Убийства он совершал как днем, так и ночь, нападая и нанося множественные колото-резаные ранения потерпевшим.

«Так, 17 марта 2015 года, находясь в Измайловском парке, он встретил незнакомую ему 35-летнюю женщину, гуляющую с собакой. Убедившись в отсутствии посторонних людей, он нанес ей два удара ножом в область сердца», – сказала Иванова.

Обвиняемый был объявлен в международный розыск, и позже установлено его местонахождение на территории другого государства, где он был задержан за совершение аналогичных убийств. В декабре 2017 года его экстрадировали в Москву.

«В рамках уголовного дела следователи и криминалисты провели масштабную и кропотливую работу, в том числе допрошено более 25 потерпевших и свидетелей, проведены проверки показаний на местах совершения преступлений», – отметила собеседник агентства.

Экспертизы показали, что мужчина страдал расстройством личности и испытывал личную неприязнь к женщинам.

«Матякубов полностью признал вину во всех инкриминируемых ему преступлениях. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – заключила Иванова.

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