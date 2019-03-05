РИАМО - 5 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил во вторник бизнесменов, которые стали победителями премии «Сильное Подмосковье – 2019», передает корреспондент РИАМО.

Во вторник глава региона провел традиционную встречу с инвесторами «Подмосковная Масленица».

«Экономика в последнее время нуждается в особом внимании и поддержке. <...> Мы шли (на выборы - ред.) с программой «Сильное. Здоровое. Чистое». Сегодня мы предусмотрели ряд награждений», - сказал Воробьев.

Орденом «За заслуги перед Московской областью» второй степени наградили генерального директора авиационной корпорации «Рубин» Евгения Крамаренко.

В номинации «Российский инвестор года» победила группа «Черкизово», в номинации «Иностранный инвестор года» - «Мерседес-Бенц Рус» (городской округ Солнечногорск), в номинации «Налоговый прирост года в промышленности» - мясокомбинат «Павловская слобода» (городской округ Истра), в номинации «Модернизация года» - «Валента Фармацевтика» (городской округ Щелково).

Кроме того, в номинации «Экспорт высоких технологий» лучшим стало «НТО ИРЭ-Полюс» (городской округ Фрязино), в номинации «Индустриальный парк года» - индустриальный парк «Ориентир» (городской округ Солнечногорск), в номинации «Открытие года» - компания «Московская кофейня на паяхъ».

Ранее губернатор отметил, что власти Подмосковья все эти годы не изменяют привычке в масленичную неделю встречаться с инвесторами, чтобы поблагодарить тех, кто успешно работает, и поприветствовать новых.