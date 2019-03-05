РИАМО - 5 мар. Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России рассмотрело жалобу ООО «СерДэн Строй» на Сергиево-Посадский социально-экономический техникум при проведении электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству территории вокруг здания техникума, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно доводу жалобы, организатор торгов установил завышенные требования к товарам участников аукциона.

«Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу о неправомерности действий техникума и признало жалобу ООО «СерДэн Строй» обоснованной», - говорится в сообщении.

Также Московское областное УФАС России выдало Сергиево-Посадскому социально-экономическому техникуму обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.