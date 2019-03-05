РИАМО - 5 мар. Россельхознадзор назначил крупный штраф сельхозкооперативу «Память Ильича» в городском округе Зарайск за нарушение земельного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Как уточняется в материале, собственник 4,4 гектара земли не выполнял установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению и защите земель от ветровой и водной эрозии. На части земельного участка площадью около 3,4 гектара выявлены сорняки, сельскохозяйственные культуры не возделываются.

«Управление привлекло СПК «Память Ильича» к административной ответственности в виде наложения штрафа в размере 400 тысяч рублей. Законному представителю СПК «Память Ильича» внесено представление об устранении правонарушений», – отмечается в сообщении.

Кроме того, ведомство выдало предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства РФ.