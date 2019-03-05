РИАМО - 5 мар. Два социальных объекта в ЖК «Южное Бунино» в новой Москве в ближайшие четыре года построит ГК «МИЦ», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий города.

«Детский сад на 200 мест появится на территории комплекса во втором квартале 2021 года, а уже через год – во втором квартале 2022-го – будет готово большое школьное здание вместимостью в 1125 учащихся. Всего к моменту окончания строительства на территории комплекса начнут работу три детских сада и две школы», - сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

Микрорайон «Южное Бунино» расположен вдоль живописной береговой линии реки Сосенки в окружении густого лесопарка и спроектирован с учетом современных тенденций. Проектом предусмотрены дворы без машин, сквозные входные группы, безопасность территории будет обеспечена с помощью круглосуточного видеонаблюдения.

В пешей доступности от комплекса расположены муниципальные школы и детские сады, административно-деловой центр «Коммунарка», филиал Троицкой городской больницы, поликлиника в поселке Коммунарка.

В декабре 2018 года ГК «МИЦ» ввела в эксплуатацию здание средней общеобразовательной школы на 1,1 тысячи учащихся в Новомосковском округе в ЖК «Татьянин Парк».

«Образовательные учреждения передаются городу с полной отделкой и оборудованием, необходимым для успешного обучения детей», - отметил Жидкин.