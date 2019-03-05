РИАМО - 5 мар. Системное взаимодействие власти с бизнесом позволяет оперативно решать возникающие вопросы и развивать экономику региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, открывая во вторник традиционную встречу с инвесторами «Подмосковная Масленица».

«Разрешите поприветствовать всех, кто сегодня отложил свои важные дела, оказался в этом зале. Для нас это традиционно важное мероприятие. Мы начали проводить подобные встречи с бизнесом с первого года своей работы в Подмосковье. <...> Если мы будем разговаривать с бизнесом на одном языке, работать, взаимодействовать с бизнесом, решать практические вопросы каждого инвестора, то будет соответствующий результат», - сказал Воробьев.

Он отметил, что власти Подмосковья все эти годы не изменяют привычке в масленичную неделю встречаться с инвесторами, чтобы поблагодарить тех, кто успешно работает, и поприветствовать новых.

«Каждый год к нам приходят очень серьезные, респектабельные, надежные партнеры. Хочу отдельные слова благодарности сказать представителям, послам разных стран», - добавил Воробьев.

По его словам, экономика нуждается в особом внимании и поддержке, для этого в регионе действуют адресные программы по поддержке сельского хозяйства, сырного и молочного производства, гостиничного и туристического бизнеса.

«Сегодня хотели бы еще раз показать наши программы, ответить на вопросы, что мешает на пути достижения цели. <...> Хочу отметить, что особую роль играет промышленность, ОПК (оборонно-промышленный комплекс - ред.). 20% промышленности Подмосковья - это ОПК, сегодня он имеет большой экспортный потенциал, является драйвером экономического роста, обеспечивает занятость 150 тысяч человек», - заключил Воробьев.