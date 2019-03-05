РИАМО (КОРОЛЕВ) – 5 мар. Около 70 дорожных знаков установили в подмосковном Королеве за месяц, монтаж провели сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Автобытдор», сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

«За прошедший месяц предприятием благоустройства МБУ «Автобытдор» проведены работы по установке 68 дорожных знаков», – говорится в сообщении.

Монтаж знаков регулирования дорожного движения проводится в соответствии с ГОСТом, в такой последовательности и формате, при которых они не мешают участникам дорожного движения, не закрываются деревьями, столбами и рекламными конструкциями.

Сообщить о сломанном или нечитаемом дорожном знаке можно в Единую диспетчерскую службу по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт или мобильное приложение «ЕДС Королев».