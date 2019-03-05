РИАМО - 5 мар. На улице 1 мая в Павловском Посаде планируют построить школу общей площадью порядка 18 тысяч квадратных метров, здание на 1100 учеников сдадут в эксплуатацию в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Завершено проектирование школы на 1,1 тысячи мест в городском округе Павловский Посад на улице 1 Мая. Проект получил положительное заключение государственной экспертизы. В здании школы общей площадью порядка 18 тысяч квадратных метров запроектированы помещения для учебной и внеурочной деятельности, питания и медицинского сопровождения школьников», - сказал министр строительного комплекса региона Руслан Тагиев.

Он добавил, что на территории школы появятся оборудованные площадки для отдыха и игр детей, спортивное ядро с футбольным полем, комбинированными площадками для игр в волейбол и баскетбол, беговые дорожки, сектор для прыжков в длину.

Объект будет оборудован с учетом отраслевого стандарта по обеспечению доступности для маломобильных групп населения.

Новый образовательный центр будет построен в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Заказчиком выступает администрация Павловского Посада. Финансирование объекта предусмотрено за счет средств областного и муниципального бюджетов.

Завершить строительство планируется в 2021 году.