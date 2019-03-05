РИАМО - 5 мар. Команда «Химки» в овертайме обыграла ЦСКА со счетом 73:72 на площадке баскетбольного центра Московской области в матче Единой лиги ВТБ, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первую четверть игры лидерство удерживали «армейцы», опережая противника на два очка. Вторую четверть также вела команда ЦСКА. До перерыва они сохраняли преимущество в три очка.

«Ситуация изменилась в третьей четверти, когда «Химкам» удалось переломить ход игры и выйти вперед на шесть очков. В конце встречи «армейцы» снова стали отвоевывать позиции, переведя игру в овертайм», – отмечается в материале.

Во время дополнительных пяти минут «Химки» вырвали желанную победу. Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 37 очков. 16 баллов на счету Стефана Марковича.