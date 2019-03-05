РИАМО - 5 мар. Хирурги детской больницы святого Владимира в Москве успешно прооперировали 11-летнего ребенка с дверной ручкой, застрявшей в плече, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.
Он отметил, что в клинике маленькую пациентку экстренно разместили в отделении реанимации. Там провели комплексную диагностику повреждений и обнаружили, что металлическая ручка длиной 10 сантиметров ушла полностью в ткани плеча, остановившись рядом с плечевой костью.
«Девочке требовалась операция, сложность которой заключалась в том, что именно в этом месте проходит крупный сосудисто-нервный пучок, отвечающий за кровоснабжение и снабжение нервами всей руки. Благодаря грамотным действиям опытных хирургов-травматологов, операция прошла успешно – врачи извлекли инородный предмет из плеча ребенка», – добавил представитель пресс-службы департамента.
После короткого послеоперационного лечения девочку выписали домой, заключил он.
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