РИАМО - 5 мар. Хирурги детской больницы святого Владимира в Москве успешно прооперировали 11-летнего ребенка с дверной ручкой, застрявшей в плече, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Врачи скорой помощи доставили 11-летнюю девочку с серьезной травмой плеча. По словам родителей, она бегала по квартире и наткнулась на металлическую дверную ручку, которая отломилась и вошла в плечо ребенка, застряв внутри», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в клинике маленькую пациентку экстренно разместили в отделении реанимации. Там провели комплексную диагностику повреждений и обнаружили, что металлическая ручка длиной 10 сантиметров ушла полностью в ткани плеча, остановившись рядом с плечевой костью.

«Девочке требовалась операция, сложность которой заключалась в том, что именно в этом месте проходит крупный сосудисто-нервный пучок, отвечающий за кровоснабжение и снабжение нервами всей руки. Благодаря грамотным действиям опытных хирургов-травматологов, операция прошла успешно – врачи извлекли инородный предмет из плеча ребенка», – добавил представитель пресс-службы департамента.

После короткого послеоперационного лечения девочку выписали домой, заключил он.