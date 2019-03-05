РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В подмосковном Подольске водителя рейсового автобуса маршрута №407 ГУП МО «Мострансавто» наказали за остановку на пешеходном переходе, теперь ему придется снова сдавать экзамен на знание правил дорожного движения (ПДД) в ГИБДД, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска сообщил на портале «Добродел», что водитель рейсового автобуса смежного межрегионального маршрута №407 (станция «Подольск – Москва» (метро «Лесопарковая») ГУП МО «Мострансавто» остановил его на пешеходном переходе, что запрещено правилами ПДД. Мужчина попросил принять меры.

«По результатам проведенной проверки руководством автопредприятия принято решение о привлечении водителя за нарушение ПДД к дисциплинарной ответственности. На основании положительной характеристики водителя направили в отдел безопасности дорожного движения для пересдачи ПДД. Его предупредили, что при выявлении повторных нарушений применят строгие меры дисциплинарного воздействия», – говорится в сообщении.

Также на предприятии провели дополнительный инструктаж водительского и кондукторского состава о необходимости строгого соблюдения правил перевозок пассажиров, должностных инструкций и правил дорожного движения.