РИАМО - 5 мар. В Подмосковье и Москве на 6 марта объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 33 часа.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Калужской области.

В Московском регионе 6 марта будет облачно с прояснениями, ночью пройдут небольшие осадки, днем они перейдут в небольшой снег, ожидается сильная гололедица. Ночью порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду, днем – 12-17 метров в секунду. Температура в течение суток составит минус 1 – плюс 1 градус.