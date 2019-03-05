РИАМО - 5 мар. Сотрудники полиции выявили и пресекли деятельность притона для употребления наркотиков в жилом доме на улице Летная в подмосковных Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Двое местных жителей 36 и 46 лет предоставляли свою квартиру наркозависимым гражданам для употребления веществ.

«В момент посещения жилого помещения полицейскими обнаружены и доставлены в отдел полиции местные жители, по внешним признакам находящиеся в состоянии наркотического опьянения. В отношении правонарушителей составлены административные протоколы», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

При осмотре жилого помещения сотрудники полиции обнаружили использованные одноразовые шприцы и стеклянные флаконы, в которых изготавливали наркотические средства. Возбуждено уголовное дело.

Одного из подозреваемых поместили под стражу, второго отпустили под подписку о невыезде.