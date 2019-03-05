РИАМО - 5 мар. В столичном районе Ясенево выявили самозахват земельного участка, приняты меры по пресечению незаконного использования данной территории, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

«Устранено нарушение земельного законодательства на территории, прилегающей к автосалону по адресу: Новоясеневский проспект, владение 8А. Незаконная плоскостная автостоянка ликвидирована», – говорится в сообщении.

По словам начальника ведомства Владислава Овчинского, ранее при проведении контрольно-инспекционных мероприятий было установлено, что земельный участок рядом с автосалоном используется незаконно. Земельно-правовые отношения оформлены не были.

«Территория 3772 квадратных метра была огорожена металлическим забором, на въезде установлен шлагбаум, доступ на территорию контролировался сотрудниками охранной службы. Также на земельном участке несанкционированно размещалось строение поста охраны. На территории осуществлялось паркование автотранспортных средств, выставленных на продажу», – пояснил Овчинский.

Организация была привлечена к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 1,89 миллиона рублей.

Органами исполнительной власти приняты меры по пресечению незаконного использования земельного участка.

«В настоящее время забор, шлагбаум и строение поста охраны демонтированы, земельный участок освобожден», – заключил Овчинский.