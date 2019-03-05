РИАМО - 5 мар. В Москве по факту самоуправства сотрудника магазина, избившего подростка ремнем за «кражу» флаеров, возбуждено уголовное дело, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 330 УК РФ (самоуправство)», – сказала Иванова.

Она напомнила, что инцидент произошел 28 февраля в продуктовом магазине, расположенном по 15-й Парковой улице, где 15-летняя школьница и ее 16-летний друг взяли стопку бесплатных рекламных листовок, чтобы в последующем сдать ее в качестве макулатуры.

«Продавец магазина, посчитав, что подростки хотят похитить буклеты, потребовал от последних проследовать в подсобное помещение для дальнейшего разбирательства», – отметила собеседник агентства.

После этого между подростками и сотрудником произошла словесная ссора, в ходе которой он вытащил ремень и нанес юноше не менее десяти ударов.