РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 мар. В микрорайоне Ново-Сырово подмосковного Подольска планируют снести устаревшую водонапорную башню комбината «Березка», сообщается на интернет-портале «Добродел».

На заседании комиссии по сносу самовольных построек на территории Подольска рассмотрели ситуацию с водонапорной башней на улице Почтовая, напротив дома №25.

«Постановлением администрации утвержден снос указанной башни. Возможность сноса рассмотрят во втором полугодии 2019 года», – сказал председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский.

Профильный комитет администрации горокруга для сноса водонапорной башни должен будет заключить договор с уполномоченной организацией на выполнение работ.