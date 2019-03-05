РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В детской поликлинике Климовской центральной городской больницы в Подольске увеличили время работы участкового педиатра до 5 часов, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница учреждения.

«Детская поликлиника ГБУЗ МО «Климовская ЦГБ» в микрорайоне Климовск Подольска участвует в федеральном проекте «Добрая поликлиника». В связи с этим, часы работы участкового педиатра были увеличены с 3 часов до 5 часов ежедневно», – сказала сотрудница.

Также врачи на участке по вызовам будут работать до 2 часов в день. Однако, как пояснили в медучреждении, никого без медобслуживания не оставят: в случае, если врач не успеет оказать неотложную помощь, то данной работой будет заниматься отдельный специалист неотложной помощи. Подробности можно узнать в регистратуре по номеру: 8(496)762-07-59.

Проект «Добрая поликлиника» направлен на то, чтобы сделать обслуживание в поликлинике доступным и комфортным для жителей. Комплекс предлагаемых мер позволит сократить время ожидания приема участкового терапевта до 24 часов, а узких специалистов – до 10 дней. Планируется, что к концу текущего года в нем примут участие все поликлиники Московской области.