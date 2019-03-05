РИАМО - 5 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник в преддверии 8 Марта встретился с женщинами-предпринимателями Подмосковья, передает корреспондент РИАМО.

Встреча прошла в доме правительства Московской области. Также женщины представили губернатору выставку «Мама может все!».

«Разрешите вас с наступающим праздником поздравить. Пожелать, чтобы вообще дело, бизнес развивались, процветали, чтобы соратники были, потому что в одиночку в океане бизнеса сложно существовать. Ну а мы со своей стороны будем вас поддерживать и вами гордиться», - сказал Воробьев.

Фотовыставка «Мама может все!» впервые проходит в Московской области. Проект призван популяризировать женское предпринимательство в Подмосковье, обратить внимание на возможности развития женщины-мамы в собственном деле, а также объединить женские предпринимательские сообщества разных городов региона.

«Проект «Мама может все!» популяризирует женское предпринимательство, и в том числе самую главную цель, которую мы здесь преследуем, - показать, что женщина может все, рождение ребенка - это не повод закрыться от мира. У нас представлены здесь мамы, которые имеют четыре и пять детей. Это, наоборот, повод открыть новую мотивацию, новую цель, новые пути, заняться предпринимательством без отрыва от своего ребенка и от своей семьи», - отметила председатель областного комитета по женскому предпринимательству общественной организации «Опора России» Любовь Геращенко.

В рамках фотовыставки на специально оформленных полотнах собрано 200 фотоисторий женщин-предпринимателей, каждая из которых не только любящая мама, но и состоявшийся профессионал, управленец или бизнесвумен, чьим вдохновением к созданию своего дела стало материнство.

Проект реализуется комитетом по развитию женского предпринимательства общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» при поддержке правительства Московской области, депутата Госдумы Оксаны Пушкиной, Главного управления социальных коммуникаций Московской области и Общественной палаты Подмосковья. Официальным партнером проекта выступает управляющая компания «Открытие».