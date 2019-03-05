РИАМО - 5 мар. В столице проверили и подготовили к весеннему таянию снега 45 коллекторов, по мере поступления талых вод на объектах будет проводиться учащенный осмотр, сообщил РИАМО во вторник начальник цеха эксплуатационного обслуживания кабельных линий филиала ПАО «МОЭСК» Московские высоковольтные сети Роман Полонский.

«У нас на эксплуатации 45 коллекторов данного типа (кабельного - ред.). В принципе, все уже подготовлены, проверены. Теперь по мере поступления талых вод будем проводить учащенный осмотр и дальше действовать по ситуации», - сказал Полонский.

Он отметил, что при возникновении угрозы затопления принимаются меры для устранения протечки воды.

«Сейчас в Москве идет подготовка к прохождению весеннего паводка. Для этого разработаны мероприятия, составлен график сооружений, попадающих в зону возможного затопления. Перед прохождением паводка проходит мероприятие по очистке снега с крыш сооружений и в пятиметровой зоне. Делаются борозды для отвода талых вод. Также составлен график для учащенного осмотра этих сооружений, для предотвращения возможного затопления», - добавил Полонский.