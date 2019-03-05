РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 мар. В подмосковных Люберцах на заседании общественного совета при муниципальном управлении МВД России «Люберецкое» обсудили организацию работы ГИБДД, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В актовом зале МУ МВД России «Люберецкое» прошло заседание общественного совета, в котором приняли участие заместитель начальника ОГИБДД муниципального управления МВД России «Люберецкое» подполковник полиции Александр Юрьевич Лобойко, председатель общественного совета при МУ МВД Алексей Алексеевич Семко и члены совета.

«На заседании рассматривался вопрос об организации работы личного состава ОГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения в городском круге Люберцы. Лобойко информировал присутствующих о работе сотрудников ГИБДД, направленной на снижение аварийности, напомнил о преимуществах получения государственных услуг в электронном виде», – говорится в сообщении.

Члены общественного совета получили ответы на вопросы, касающиеся результатов проведения профилактических мероприятий по угонам и кражам автомобилей, мотоциклов, а также служебно-исполнительской дисциплины сотрудников Госавтоинспекции.

В ходе встречи общественники высказали свои предложения по улучшению деятельности совета, а также обсудили план мероприятий на первое полугодие текущего года.

В конце мероприятия Семко рассказал о выполнении плана работы общественного совета за прошедший период.