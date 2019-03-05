РИАМО - 5 мар. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области по традиции рассчитало стоимость корзины продуктов для приготовления блинов с различными начинками в домашних условиях и стоимость этого десерта в кафе, ресторанах и закусочных региона, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Для расчета был взят за основу классический рецепт русских блинов (порция из 20 штук).

«Для приготовления одной порции блинов житель региона, покупая продукты в областной торговой сети, потратит в среднем 236 рублей. Взяв необходимое количество продуктов, получается, что порция из 20 классических блинов обойдется в 80 рублей, и, соответственно, себестоимость одного блина без начинки - 4 рубля», - сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он добавил, что блины с начинкой обойдутся дороже: блины с сырковой массой или творогом обойдутся в приготовлении в 11-16 рублей, с мясом - 16-19 рублей, с вареньем или джемом - 6-10 рублей, со сметаной 8-9 рублей, с красной икрой – 78 рублей.

«Для сравнения, в кафе и ресторанах Московской области стоимость блина со сметаной – от 71 рубля, с творогом – от 87 рублей, с мясом - от 186 рублей, с вареньем - от 99 рублей, с красной рыбой - от 237 рублей, с красной икрой от 294 рублей», - добавил министр.