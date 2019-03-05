РИАМО - 5 мар. Четыре сотрудника спецотдела управления ФССП завоевали первые места на турнире по комплексным единоборствам в Брянске, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Московской области.

С 18 по 21 февраля в Брянске прошел второй этап чемпионата Федеральной службы судебных приставов РФ по комплексному единоборству. На ринге сразились более 50 спортсменов из регионов Центрального федерального округа.

«От Московской области приняли участие пять спортсменов – все сотрудники специализированного отдела оперативного дежурства УФССП. Четыре участника заняли первые места», – говорится в сообщении.

Международный турнир по комплексному единоборству проводится ежегодно в целях развития дружественных спортивных связей между сотрудниками специальных подразделений силовых структур, совершенствования их физической подготовки и направлен на популяризацию комплексного единоборства как отечественного вида спорта, являющегося одним из критериев оценки профессиональной подготовки бойцов спецназа.