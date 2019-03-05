РИАМО - 5 мар. Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser Prado у мужчины в Одинцове, ведется розыск преступника и машины, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне утром в дежурную часть отделения полиции обратился мужчина 1964 года рождения с заявлением о том, что в Одинцове на улице Ново-Спортивная от дома 4 неизвестный похитил его автомашину Toyota Land Cruiser Prado 2016 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сумма ущерба составила свыше 3 миллионов рублей, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, заключил представитель пресс-службы.