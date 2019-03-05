РИАМО - 5 мар. За все время работы центра диагностики и коррекции в подмосковном Воскресенске в этом медучреждении помощь получили сотни детей, в 2019 году в центре апробируется пилотный проект программы «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста», говорится в сообщении пресс-службы администрации Воскресенского района.

«В этом году воскресенскому муниципальному учреждению «Центр диагностики и коррекции» исполняется 10 лет. За это время через него прошли сотни воскресенцев в возрасте от нуля до 18 лет. Специалисты центра оказывают консультативно-диагностические, коррекционно-развивающие услуги», — говорится в сообщении.

Специалисты службы ранней помощи работают с малышами, исправляя отклонения в речи и развитии.

В этом году в центре апробируется пилотный проект программы «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста». Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут с учетом адаптированной дополнительной программы. Сейчас специалисты службы ранней помощи ведут две группы малышей.

«Занятия проходят два раза в неделю и длятся по 20 минут, чтобы ребенок не устал. В рамках реализации программы «Я сам» здесь используют различные методики игры на развитие речевого дыхания, мелкой моторики, внимания и памяти», — добавляется в сообщении.

Главная задача логопедов, дефектологов и психологов - подготовить малышей к детскому саду с помощью комплексных занятий по развитию речи, памяти и внимания, другим навыкам и способностям.