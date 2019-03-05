РИАМО - 5 мар. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве за 9 неделю 2019 года спокойная, заболеваемость регистрируется на уровне предыдущей недели, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.
По данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов негриппозной этиологии с преобладанием вирусов парагриппа, аденовирусов и РС-вирусов. В структуре выделенных вирусов гриппа определяется грипп А/H3N2/ и А/H1N1/pdm09.
При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве было привито против гриппа более 7,5 миллионов человек – 60,7% от численности населения столицы (РФ – 49%), в том числе за счет средств работодателей привито более 2,3 миллиона человек.
В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ большое значение в плане профилактики заболеваемости имеет недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих. Особое значение это имеет для детских организованных коллективов, в которых данное профилактическое мероприятие должно обеспечиваться посредством проведения обязательных «утренних фильтров» при приеме детей в детский сад и своевременной изоляции от коллектива заболевших детей.
Соблюдение правил профилактики гриппа и ОРВИ позволит значительно снизить риск заболевания.
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