РИАМО - 5 мар. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве за 9 неделю 2019 года спокойная, заболеваемость регистрируется на уровне предыдущей недели, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах остается ниже эпидемических пороговых значений, в том числе по совокупному населению - на 41%. В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 60%. Удельный вес гриппа в структуре ОРВИ составил 0,1% (на предыдущей неделе - 0,12%)», - говорится в материале.

По данным вирусологического мониторинга, заболеваемость ОРВИ на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов негриппозной этиологии с преобладанием вирусов парагриппа, аденовирусов и РС-вирусов. В структуре выделенных вирусов гриппа определяется грипп А/H3N2/ и А/H1N1/pdm09.

При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве было привито против гриппа более 7,5 миллионов человек – 60,7% от численности населения столицы (РФ – 49%), в том числе за счет средств работодателей привито более 2,3 миллиона человек.

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ большое значение в плане профилактики заболеваемости имеет недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих. Особое значение это имеет для детских организованных коллективов, в которых данное профилактическое мероприятие должно обеспечиваться посредством проведения обязательных «утренних фильтров» при приеме детей в детский сад и своевременной изоляции от коллектива заболевших детей.

Соблюдение правил профилактики гриппа и ОРВИ позволит значительно снизить риск заболевания.