РИАМО – 5 мар. Апартаменты в международном деловом центре «Москва-Сити» зачастую покупают женатые мужчины среднего возраста с одним ребенком, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

«Согласно результатам проведенных опросов и данным по продажам, среднестатистический покупатель апартаментов в деловом центре в настоящий момент – это семейный мужчина до 45 лет из Москвы. На женщин приходится только 35% сделок», – отмечается в материале.

Наибольший спрос на недвижимость в «Москва-Сити» отмечается среди покупателей от 26 до 55 лет: это более 80% клиентов, большая часть из которых (33%) – это покупатели от 36 до 45 лет.

Порядка 80% клиентов состоят в браке. Как правило, это клиенты с одним ребенком (50%) или без детей (30%). Одна пятая всех клиентов – покупатели с двумя детьми (20%).

«Половина клиентов покупают апартаменты в «Москва-Сити» для собственного проживания, а также с целью различных инвестиционных вложений (40%). Около 10% клиентов приобретают недвижимость для детей», – поясняется в сообщении.

По данным компании Saviills, в 2018 году покупатели потратили на приобретение апартаментов в ММДЦ «Москва-Сити» 12,6 миллиарда рублей, при этом за последние три года этот показатель вырос более чем в два раза.