РИАМО - 5 мар. С начала 2019 года в подмосковном Реутове врачи Центральной городской клинической больницы выполнили более 460 исследований на аппарате МРТ, магнитно-резонансная томография позволяет выявить на ранних сроках различные заболевания, в том числе онкологические, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«С начала года в Реутовской центральной городской клинической больнице выполнено 463 исследования на аппарате МРТ пациентам из Реутова, Балашихи, Электростали, Ногинска и других городов Подмосковья. Самыми распространенными исследованиями стали МРТ головного мозга и позвоночника, на них пришлось около 60% всех исследований», - сказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что магнитно-резонансная томография позволяет выявить на ранних сроках различные заболевания, в том числе онкологические.

«Это наиболее эффективный метод диагностики заболеваний головного и спинного мозга, позвоночника, суставов, органов брюшной полости и малого таза, сосудов, выявления опухолей, исследования нарушений центральной нервной системы, заболеваний опорно-двигательной системы. Например, у девяти из обследованных в Реутове пациентов удалось своевременно диагностировать онкологические заболевания», - пояснил Матвеев.

Министр напомнил, что в текущем году на закупку нового медицинского оборудования в учреждения здравоохранения региона направлено порядка 9 миллиардов рублей.