РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 мар. В подмосковном Подольске к масленичным гуляниям 9 и 10 марта планируют испечь более 10 тысяч блинов, говорится в сообщении пресс-службы администрации.

Масленичные гуляния пройдут в Подольске 9 и 10 марта. Праздничные площадки откроют во всех микрорайонах городского округа.

«В день широкой Масленицы, 10 марта, с 12:00 до 15:00 (на мероприятия – ред.) мы приглашаем подольчан и гостей нашего горокруга. Участников праздника ждут игры, аттракционы, народные забавы, концертно-развлекательная и анимационная программы, цирковые артисты, спортивные развлечения и, конечно, блины», – говорится в сообщении.

В текущем году для гостей масленичных гуляний запланировано угощение кашей, а участников и победителей конкурсов ждут призовые блины. Специально к празднованию Масленицы в Подольске испекут более 10 тысяч блинов.

Дома культуры по традиции проведут представления, масленичные народные гуляния, а центральные мероприятия 9 марта пройдут на площади Генерала Еремеева у Дворца культуры «Октябрь», а 10 марта – в парке имени Талалихина в микрорайоне Климовск – в детском парке культуры и отдыха на улице Заводская и в парке культуры и отдыха «Дубрава» на улице Победы.

Также в Подольске пройдет конкурс на самое креативное чучело Масленицы. Лучшие Масленицы будут отмечены сувенирами. Кроме того, в парке имени Талалихина пройдет конкурс «Катание на креативных санях».

Ежегодно в народных гуляниях в городском округе принимают участие не менее 100 тысяч горожан.

Масленица – древнейший народный праздник проводов зимы и встречи весны, он пришел к нам из языческой культуры и сохранился после принятия христианства. Православные христиане называют масленичную неделю еще сырной седмицей, которая предшествует Великому посту.