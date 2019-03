Фанаты и звезды шоу-бизнеса скорбят о смерти 49-летнего вокалиста и танцора культовой британской группы The Prodigy Кита Флинта, который был найден мертвым в своем доме в Эссексе в понедельник. Как сообщил в Instagram создатель The Prodigy Лиам Хоулетт, музыкант покончил с собой. В 90-х The Prodigy стали одними из пионеров жанра бигбит, их альбомы завоевали множество наград и принесли ее участникам мировую славу. Обозреватель РИАМО собрала самые яркие клипы за всю историю группы.

«VooDoo People»

Кит Чарльз Флинт родился в 1969 году и вырос в восточной части Лондона, а юношеские годы провел в Брейнтри, где и учился в школе со своим будущим коллегой по группе — Лиамом Хаулеттом, однако близко познакомиться им довелось лишь к концу 80-х на рейв-вечеринке. Лиам уже писал музыку и выступал в качестве ди-джея. В 1990 году мир услышал новый британский коллектив The Prodigy, названную в честь первого синтезатора Хаулетта – Moog Prodigy.

Через четыре года вышел клип, определивший демонический стиль группы — «VooDoo People». Сингл вошел в альбом Music For The Jilted Generation. По сюжету, музыканты пытаются спастись от вуду-шамана, которого сыграл клавишник Лирой Торнхилл. Видео содержало кадры настоящих ритуалов вуду, но MTV вырезал шокирующие эпизоды. Одной из самых запоминающихся стала сцена, где Кит Флинт вылезает из чемодана.

«Firestarter»

Вплоть до 1996 года Флинт участвовал в творческой жизни группы как танцор и лишь позже проявил свои способности в качестве вокалиста в сингле «Firestarter». Клип был снят в заброшенном тоннеле лондонского метро, а песня взорвала топы разных чартов. Флинт появился в клипе в своем знаменитом «дьявольском» образе – с раздвоенным ирокезом и яркими глазами.

«Breathe»

Третьей мощной работой стал клип на песню «Breathe», где Кит спел вместе с другим вокалистом The Prodigy Максимом Реалити. В мрачных кадрах музыканты пытались отразить тему психических отклонений и передать атмосферу паранойи. Действие происходит в заброшенной комнате, где часть предметов стоит на потолке, а по книжной полке ползет сороконожка.

В ней Максим, подобно безумному психиатру, ставит зрителям печальный диагноз, а Кит пытается прорваться к нему через стену. Работа была отмечена как лучшее танцевальное видео года на MTV.

«Smack My Bitch Up»

© скриншот

в 1997 году вышло видео «Smack My Bitch Up», вызвавшее нешуточный резонанс из-за кадров с употреблением алкоголя и наркотиков, а также женским стриптизом. Против The Prodigy выступили правозащитники, радиостанции ставили трек только в ночное время, а MTV исказил видео цензурой.

Однако этот скандал только подогрел популярность группы, а альбом «The Fat of the Land» стал самым продаваемым за ее историю. В том же году скандальные британцы выступили на Манежной площади в Москве и собрали около 250 тысяч человек.

«Girls»

В 2004 году, после не самого успешного мини-альбома «Baby’s Got a Temper», The Prodigy презентовали первый сингл с нового, четвертого альбома. Композиция получила название «Girls» и эпатажный видеоряд об апокалипсисе. В психоделической работе исполнители настаивают на том, что именно женщины разрушат этот мир.

«Omen»

После нескольких лет затишья The Prodigy вернулись с пророческим хитом «Omen». В записи участвовали все члены группы, и трек оказался высоко оценен как поклонниками, так и музыкальными критиками. Одно из самых известных видео запомнилось появлением образа маленькой девочки, который перебивается кадрами, снятыми во время шоу.

«Nasty»

Очередным переломным моментом в карьере The Prodigy стал клип на песню «Nasty». В кадре анимация совмещена с отснятым видеоматериалом и агрессивным сюжетом. По сюжету, по улицам старой Англии бегает красный лис, в одном из домов его замечает ребенок, отец которого объявляет на зверя охоту.

«Timebomb Zone»

Наконец, еще одной мощной работой группы стало видео с последнего альбома группы, записанного при участии Флинта — «No Tourists». Песня получила оригинальное название «Timebomb Zone», а для съемок клипа был приглашен режиссер Пако Ратерта, отражающий в своих работах декаданс городских трущоб. Главные герои оказываются в подпольном бойцовском клубе, напоминающем сюжеты Чака Паланика.