РИАМО - 5 мар. Здание ворсильной и прессовой мастерской суконной фабрики Матвеева, расположенное в селе Остафьево новой Москвы, ждут реставрационные работы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения и входит в ансамбль усадьбы Остафьево. Это один из немногих сохранившихся образцов русской усадьбы конца XVIII – начала XIX века. Фабрика была основана в 1752 году купцом, выходцем из крестьян Тульской губернии Козьмой Матвеевым и его компаньоном, изобретателем-самоучкой Петром Сухаревым, открывшим секрет изготовления редких красителей.

«Сейчас суконная фабрика находится на территории государственного музея-усадьбы «Остафьево». В 2016 году здесь закончилась масштабная реставрация главного дома усадьбы, а в 2017-м восстановили парк. Сегодня усадьба – это настоящий культурный центр. Здание ворсильной и прессовой мастерской суконной фабрики действительно требует работ по сохранению. Сейчас начинается разработка проекта комплексной реставрации этого памятника», – сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Глава ведомства отметил, что для разработки научно-проектной документации будут проведены историко-архивные и библиографические исследования, изучены инженерно-технические особенности здания, описаны будущие архитектурные и конструктивные решения.

В проекте должен быть представлен перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также другие разделы, предусмотренные законодательством.

После разработки проекта реставрации и его согласования с Мосгорнаследием будет выдано разрешение на проведение самих работ.